Teyana Taylor debutterà alla regia con ‘Get Lite’

Da metropolitanmagazine.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Teyana Taylor debutta come regista con il film ‘Get Lite’. L’attrice, conosciuta per il suo ruolo in ‘Una battaglia dopo l’altra’ come Perfidia, si mette dietro la macchina da presa per la prima volta. La sua scelta di passare alla regia segna un passo importante nella sua carriera, anche se per ora non sono stati svelati dettagli sulla produzione. La Taylor ha sempre dimostrato talento sul set, e ora si prepara a raccontare storie dal dietro le quinte.

L’attrice Teyana Taylor, stella in Una battaglia dopo l’altra, nei panni del personaggio di Perfidia, andrà stavolta dietro la macchina da presa. Il film si chiamerà Get Lite e sarà targato Paramount Pictures. La casa di produzione ha programmato l’uscita del film nelle sale cinematografiche per la prossima primavera. Di cosa perlerà ‘Get Lite’?. Il film, che uscirà nelle sale il 9 aprile 2027, segue uno studente di danza talentuoso ma protetto che trova ispirazione, amore e una famiglia nell’ultimo posto che si sarebbe aspettato: la metropolitana di New York. Storm Reid ( Euphoria, The Last of Us ) sarà protagonista del film e produttore insieme a Kenya Barris e Anni Weisband (per la Khalabo Ink Society di Barris); Robyn Simpson (A Seed & Wings Productions, la casa di produzione di Reid); e Bill Karesh (Offbrnd). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

teyana taylor debutter224 alla regia con 8216get lite8217

© Metropolitanmagazine.it - Teyana Taylor debutterà alla regia con ‘Get Lite’

Approfondimenti su Teyana Taylor

Teyana Taylor su Vanity Fair in abbinamento con il Carlino

Il nostro quotidiano rinnova la collaborazione con Vanity Fair, offrendo ai lettori un omaggio speciale.

Dal furto al Louvre alla passerella di Schiaparelli a Parigi: Teyana Taylor sfoggia i gioielli dell’Imperatrice

Teyana Taylor ha sorpreso tutti mostrando i gioielli dell’Imperatrice Eugénie alla sfilata Schiaparelli a Parigi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Teyana Taylor Goes In On Kai Cenat Mafiathon

Video Teyana Taylor Goes In On Kai Cenat Mafiathon

Ultime notizie su Teyana Taylor

Teyana Taylor debutterà alla regia con 'Get Lite'L’attrice Teyana Taylor, stella in Una battaglia dopo l’altra, nei panni del personaggio di ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.