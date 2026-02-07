Teyana Taylor debutterà alla regia con ‘Get Lite’

Teyana Taylor debutta come regista con il film ‘Get Lite’. L’attrice, conosciuta per il suo ruolo in ‘Una battaglia dopo l’altra’ come Perfidia, si mette dietro la macchina da presa per la prima volta. La sua scelta di passare alla regia segna un passo importante nella sua carriera, anche se per ora non sono stati svelati dettagli sulla produzione. La Taylor ha sempre dimostrato talento sul set, e ora si prepara a raccontare storie dal dietro le quinte.

L’attrice Teyana Taylor, stella in Una battaglia dopo l’altra, nei panni del personaggio di Perfidia, andrà stavolta dietro la macchina da presa. Il film si chiamerà Get Lite e sarà targato Paramount Pictures. La casa di produzione ha programmato l’uscita del film nelle sale cinematografiche per la prossima primavera. Di cosa perlerà ‘Get Lite’?. Il film, che uscirà nelle sale il 9 aprile 2027, segue uno studente di danza talentuoso ma protetto che trova ispirazione, amore e una famiglia nell’ultimo posto che si sarebbe aspettato: la metropolitana di New York. Storm Reid ( Euphoria, The Last of Us ) sarà protagonista del film e produttore insieme a Kenya Barris e Anni Weisband (per la Khalabo Ink Society di Barris); Robyn Simpson (A Seed & Wings Productions, la casa di produzione di Reid); e Bill Karesh (Offbrnd). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

