Tesla Roadster | Nuovo logo registrato la supercar riaccende le speranze e potrebbe arrivare ad aprile

La Tesla Roadster potrebbe tornare presto in produzione. L’azienda ha depositato un nuovo logo presso l’Ufficio Brevetti negli Stati Uniti, riaccendendo le speranze di vedere la supercar sul mercato già ad aprile. Dopo anni di attese e rinvii, ora si pensa che la sua uscita possa essere davvero vicina.

La promessa di una supercar rivoluzionaria, a lungo rimandata, potrebbe finalmente concretizzarsi. Tesla ha depositato un nuovo logo per la Roadster presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), riaccendendo i riflettori su un progetto che, per anni, ha alimentato speranze e scetticismo nel mondo dell’automotive. Questa mossa, apparentemente semplice, arriva in un momento cruciale per l’azienda di Elon Musk, e solleva interrogativi sulla reale intenzione di lanciare sul mercato un veicolo che, fin dalla sua presentazione nel 2017, è stato costantemente oggetto di slittamenti e revisioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Tesla Roadster

Serena Rossi torna sul set di Mina Settembre 4 e già tiene alta l’attenzione dei fan.

Vannacci ha deciso di includere due ex leghisti nel suo gruppo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

2026 Tesla Roadster – The Future of Supercars is Here!

Ultime notizie su Tesla Roadster

Argomenti discussi: Tesla Roadster: Musk deposita il nuovo logo, la supercar elettrica dei record si avvicina | Quattroruote.it; Tesla Roadster, nuovo indizio dopo anni di attesa: Musk deposita il logo della supercar; Tesla deposita il logo della Roadster; Tesla Roadster: è la volta buona?.

Tesla Roadster, nuovo indizio dopo anni di attesa: Musk deposita il logo della supercarDopo un’attesa lunghissima, visto parliamo di quasi nove anni, la Tesla Roadster, l’auto sportiva elettrica dei sogni di Elon Musk ... msn.com

Tesla Roadster: Musk deposita il nuovo logo, la supercar elettrica dei sogni è vicina?Stati Uniti - Tesla Roadster: Musk deposita il nuovo logo, la supercar elettrica dei sogni è vicina? Secondo numerose indiscrezioni emerse online, Tesla avrebbe depositato un nuovo logo per la ... quattroruote.it

Tesla Roadster: è la volta buona #tesla #teslaroadster x.com

Dai recenti trademark depositati da Tesla emergono i primi segnali concreti sulla Roadster di prossima generazione! Tra i file registrati compaiono: Un wordmark stilizzato “Roadster” La silhouette del veicolo Con la presentazione prevista per questa'an facebook