Terribile gaffe Rai alle Olimpiadi la telecamera riprende Mattarella e scoppia il caso

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina si è trasformata in un caso. La Rai ha mandato in onda una ripresa inaspettata, inquadrando il presidente Mattarella in un momento imbarazzante. La scena ha fatto il giro dei social, scatenando commenti e polemiche. La diretta ha suscitato scalpore tra il pubblico e gli addetti ai lavori, che criticano la scelta della telecamera. La Rai dovrà ora chiarire cosa è successo durante la trasmissione.

Le Olimpiadi Invernali 2026 sono ufficialmente scattate con la Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina, seguita come un grande evento globale. Tra spettacolo, ospiti e volti noti sugli spalti, a far rumore è stata anche la telecronaca Rai: sui social e tra i telespettatori si sono moltiplicate le critiche per una serie di errori attribuiti al direttore di RaiSport Paolo Petrecca. Da settimane, anzi da mesi, si discuteva di chi avrebbe raccontato la cerimonia per la Rai. In molti auspicavano il ritorno al commento di Franco Bragagna, giornalista esperto e decano del racconto sportivo, ma la scelta è andata in un’altra direzione e Bragagna ha dovuto fare un passo indietro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A due giorni dall’inizio delle Olimpiadi, la Rai ha deciso di escludere Marco Bulbarelli dalla cerimonia di apertura a Milano-Cortina.

Dopo le dichiarazioni del presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, si riaccende il caso pasdaran alle Olimpiadi.

