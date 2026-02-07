Tentata estorsione a un’anziana | giovane arrestato soldi restituiti

I carabinieri di Andretta hanno sventato una tentata estorsione ai danni di un’anziana di 80 anni. Un giovane è stato arrestato mentre cercava di farsi restituire dei soldi che aveva tentato di farsi consegnare con una truffa. Alla fine, l’uomo è stato fermato e la vittima ha riavuto il denaro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sventata dai carabinieri una truffa ai danni di una 80enne di Andretta, in provincia di Avellino. Fingendosi un avvocato, un uomo le aveva comunicato che suo figlio aveva provocato un grave incidente e che sarebbe stato arrestato se non avesse versato sei mila euro in contanti. Lo stesso truffatore, spacciandosi per carabiniere, si è poi recato a prelevare la somma. L’anziana subito dopo ha contattato la locale stazione dell’Arma per avere chiarimenti, scoprendo così di essere stata ingannata. Una pattuglia del 112 ha così intercettato l’auto a bordo della quale c’era il truffatore, un ventenne residente a Napoli, che è stato arrestato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentata estorsione a un’anziana: giovane arrestato, soldi restituiti Approfondimenti su Andretta Avellino Pretende i soldi e minaccia l'automobilista: denunciato per tentata estorsione parcheggiatore abusivo L'avevano raggirata con la tecnica del "Finto maresciallo": restituiti ad un'anziana soldi e fede nuziale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato Ultime notizie su Andretta Avellino Argomenti discussi: Prestami 200 euro, te li ridò con un bonifico istantaneo: arrestato per tentata estorsione; Firenze: la Polizia di Stato arresta un cittadino peruviano per tentata estorsione aggravata e tentate lesioni personali in concorso. - Questura di Firenze | Polizia di Stato; Tentata estorsione a Foggia: il responsabile ha solo 14 anni; Fiuggi, due arresti in poche ore: un 63enne finisce in carcere, braccialetto elettronico per un giovane accusato di estorsione. Tentata estorsione mafiosa a Spezzano Albanese, la Cassazione conferma il carcereRespinto il ricorso di Pasquale Forastefano: resta la custodia cautelare per il tentativo di messa a posto a un imprenditore ... cosenzachannel.it Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, la rivelazione dell'avvocato Chiesa in un videoFabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione dopo essere stato oscurato sui social insieme agli account di Falsissimo ... virgilio.it SCONTRO TOTALE: IL TRAPANI NON CI STA! La società FC Trapani 1905 annuncia battaglia legale contro il Libero Consorzio Comunale. Accuse pesantissime: tentata estorsione e associazione a delinquere. "Minacce inaccettabili dopo milioni di in facebook Corona accusa Mediaset di tentata estorsione: l’avvocato parla di una vicenda molto seria. Video e dettagli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.