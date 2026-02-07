tentano un furto in un condominio di firenze ma vengono sorpresi da un residente fermati tre giovani

Tre giovani tentano di svaligiare un appartamento in un condominio a Firenze, ma vengono scoperti da un residente. La polizia interviene e ferma i tre ragazzi. Uno di loro viene anche denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Tre soggetti fermati e un 26enne denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Firenze. I giovani sono stati sorpresi mentre tentavano di introdursi in un appartamento di viale Corsica, dopo che un residente aveva dato l’allarme. L’azione è stata interrotta dall’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno rinvenuto anche un cacciavite utilizzato per forzare la porta. Tentato furto in un condominio a Firenze Tutto ha avuto inizio quando un residente di un condominio situato in viale Corsica, a Firenze, ha notato movimenti sospetti all’interno dello stabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Tre giovani sono stati fermati a Firenze dopo aver tentato di svaligiare un appartamento in viale Corsica.

Nella mattinata di mercoledì, tre giovani sono stati arrestati a Firenze in un tentativo di furto.

