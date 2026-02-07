I Carabinieri di Martina Franca hanno catturato un 37enne di Brindisi mentre tentava di rubare un’auto. L’uomo è stato colto in flagrante e subito arrestato. La vicenda si è svolta ieri pomeriggio, quando i militari sono intervenuti dopo una segnalazione.

Tarantini Time Quotidiano La scorsa, a Martina Franca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne della provincia di Brindisi, presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre, previa effrazione, avrebbe tentato di asportare un’autovettura parcheggiata su pubblica via. L’azione criminosa è stata però immediatamente interrotta grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che lo hanno prontamente bloccato e messo in sicurezza. Rintracciato il legittimo proprietario del veicolo, i Carabinieri hanno proceduto alla restituzione dell’autovettura, ed hanno evitato così conseguenze più gravi per la vittima del reato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tenta il furto di un’auto, arrestato 37enne

