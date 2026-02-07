Tellynonpiangere ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato

Il cantautore tellynonpiangere pubblica il suo nuovo singolo solo solissimo con un videoclip girato tra le vie di Bologna. Il giovane cantautore tellynonpiangere pubblica il suo nuovo singolo solo solissimo per Atlantic Records Italy Warner Music Italy, disponibile in tutti gli store digitali. Scritto a quattro mani con Pecs e prodotto da Rocco Giovannoni, la canzone apre il percorso dell’artista – all’anagrafe Giorgio Campagnoli – post X Factor e segna l’inizio del suo nuovo progetto musicale, dopo la pubblicazione di barche di carta, l’inedito che lo ha portato alla semifinale dello show. Il brano si apre con un sound malinconico sulle note di un pianoforte che cresce man mano che avanza il racconto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tellynonpiangere pubblica il suo nuovo singolo solo solissimo

Approfondimenti su Tellynonpiangere Nuovo Singolo

Alla Sagra della Pera, Tellynonpiangere si presenta da solo, senza nessuno al suo fianco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

tellynonpiangere - barche di carta (Visual Video)

Ultime notizie su Tellynonpiangere Nuovo Singolo

Argomenti discussi: tellynonpiangere – solo solissimo.

Tellynonpiangere solo solissimo: dopo X Factor fuori il 6 febbraioIl giovane cantautore tellynonpiangere pubblica venerdì 6 febbraio il suo nuovo singolo solo solissimo per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), disponibile in tutti gli store digitali al ... radiowebitalia.it

Tellynonpiangere, il nuovo brano: La mia solitudine tra la gente‘Solo solissimo’ è il nuovo inedito di Tellynonpiangere, tutto girato nella Bologna del suo cuore. Il nuovo lavoro uscirà ... msn.com

LE CANZONI SCRITTE DA FRANCESCO PECS (22) (in tutto o in parte) Artista: Tellynonpiangere Titolo canzone: Solo solissimo La canzone è uscita oggi. Tellynonpiangere è stato finalista di "X Factor 2025". La canzone è bellissima. Da ascoltare! facebook