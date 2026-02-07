Dopo anni di utilizzo, il classico box di plastica sui parabrezza lascia il posto a MobiQ. Ora sarà lo smartphone a comunicare con il casello, rendendo più rapido e semplice il passaggio. La novità è già pronta a cambiare il modo di pagare l’autostrada.

Dopo tanti anni di onorato servizio, il vecchio box di plastica fissato sul parabrezza sta per essere sostituito da MobiQ, un nuovo metodo per dialogare con il casello e risparmiare tempo. Molto presto, dunque, lo smartphone sarà l'unica chiave necessaria per viaggiare. Il Telepass è stato il primo sistema al mondo impiegato per il pagamento del pedaggio autostradale senza sosta. È stato progettato e testato proprio in Italia, e il suo debutto risale al 1989, quando venne impiegato sulla tratta Milano-Roma in occasione dei Mondiali di Calcio di Italia '90. Sono trascorsi davvero tanti anni, e nel frattempo la tecnologia è andata avanti, trasportandoci in un mondo sempre più digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Telepass addio, sarà lo smartphone a dialogare con il casello

Approfondimenti su Telepass Addio

Scopri uno smartphone che combina un design elegante, un’autonomia duratura e una buona resistenza, senza dover spendere una fortuna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Telepass Addio

Argomenti discussi: Addio Telepass: come lo smartphone riscrive il pagamento del pedaggio.

Telepass addio, sarà lo smartphone a dialogare con il caselloDopo tanti anni di onorato servizio, il vecchio box di plastica fissato sul parabrezza sta per essere sostituito da MobiQ, un nuovo metodo per dialogare con il casello e risparmiare tempo. Molto ... ilgiornale.it

Addio Telepass e UnipolMove, il nuovo servizio ti evita abbonamenti e dispositivi: non ci sarà più burocraziaTelepass e UnipolMove ora devono fare i conti con un nuovo servizio che cambierà il settore del telepedaggio in Italia. reportmotori.it

++ RIVOLUZIONE A4, VERONA SUD: ADDIO AI VECCHI SPORTELLI ++ https://www.veronaoggi.it/verona/autostrada-a4-verona-sud-sportelli-telepass-vicenza-ovest-26-gennaio-2026/ #verona #veronaoggi facebook