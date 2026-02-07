Tarros a Moncalieri | sfida per spezzare la maledizione di sette sconfitte e ritrovare slancio in campionato

Sabato 7 febbraio il Tarros affronta Moncalieri in una partita che potrebbe cambiare le cose. La squadra cerca di interrompere una serie di sette sconfitte di fila, che sta pesando molto sull’umore del gruppo e dei tifosi. L’obiettivo è tornare a vincere e ritrovare fiducia in vista delle prossime gare.

Il Tarros si affaccia a una sfida cruciale, quella di sabato 7 febbraio contro Grantorino Basketball Draft, con l’obiettivo di interrompere una serie nera di sette sconfitte consecutive che sta mettendo a dura prova l’ambiente e i tifosi spezzini. La palla a due è prevista per le ore 20.45 al Palazzetto dello Sport Einaudi di Moncalieri, e rappresenta per la squadra un bivio importante nella sua stagione. La pressione è alta, e la necessità di ritrovare la via della vittoria è più che mai impellente, soprattutto dopo la recente e amara sconfitta contro l’Olimpia Legnaia, che ha ulteriormente complicato il cammino della formazione ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

