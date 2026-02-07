Tantissimi ad Arese per i funerali di Manuel Piazza morto per salvare la fidanzata

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina nella chiesa Maria Aiuto dei Cristiani ad Arese per i funerali di Manuel Piazza. Il 37enne ha perso la vita ieri sera, investito da un’auto mentre cercava di proteggere la sua fidanzata. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, con amici e conoscenti che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Manuel, ricordandolo come un uomo coraggioso.

Morto facendo scudo alla fidanzata per l'auto che li ha investiti: funerali ad Arese per Manuel Piazza Sabato 7 febbraio ad Arese si terranno i funerali di Manuel Piazza, morto dopo aver spinto la fidanzata lontano dall'auto che li aveva investiti. Fece da scudo per proteggere fidanzata: morto Manuel Piazza, il trentenne investito a Trapani Manuel Piazza, il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente di sabato sera a Trapani, è morto ieri pomeriggio.

