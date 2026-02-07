Tantissimi ad Arese per i funerali di Manuel Piazza morto per salvare la fidanzata

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina alla chiesa Maria Aiuto dei Cristiani di Arese per l’ultimo saluto a Manuel Piazza. Il 37enne è morto ieri sera mentre cercava di proteggere la fidanzata da un’auto che lo ha investito. La chiesa era piena di amici, parenti e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio a un ragazzo che ha sacrificato la propria vita per salvare quella della compagna. La comunità è rimasta scioccata dalla tragedia e si stringe intorno alla famiglia di Manuel in questo momento di dolore.

