Taglio della tavoletta di cioccolata | la festa al via

Questa mattina a Pesaro è iniziata ufficialmente la prima edizione della Festa del cioccolato artigianale. La piazza si è riempita di profumi dolci e di colori, mentre gli artigiani presentano le loro creazioni, tra gusti autentici e tradizione. L’evento, che durerà fino a domenica, ha preso il via con il tradizionale taglio della tavoletta di cioccolato fondente. Un modo per dare il via a un weekend all'insegna del divertimento e del buon cibo.

Gusti autentici, tradizione e divertimento, sarà il cioccolato la 'star' del weekend. Infatti, proprio ieri mattina, con il 'taglio della tavoletta fondente' si è dato inizio alla prima edizione della "Festa del cioccolato artigianale" che durerà fino domenica 8 febbraio in Piazza del Popolo a Pesaro. "Iniziative come questa sono un'opportunità che animano il centro storico e creano occasioni concrete per le attività economiche locali che potranno accogliere i tanti che raggiungeranno la piazza e le vie limitrofe per le diverse iniziative, per fare shopping, andare nei ristoranti e negli stand della festa", sottolinea il sindaco Andrea Biancani.

