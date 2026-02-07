Supermagic torna dall’8 febbraio con Elementi | illusioni risate e stupore

Da venerdì 8 febbraio, il pubblico potrà tornare a immergersi nel mondo di Supermagic con lo spettacolo “Elementi”. La magia, le illusioni e le risate tornano a riempire il palco, portando con sé un’atmosfera di stupore che coinvolge grandi e piccoli. Lo spettacolo promette di sorprendere con effetti sorprendenti, come se si fosse catapultati in un mondo fantastico, proprio come cantavano i Queen. Una serata di magia pura, pronta a lasciare senza parole chiunque decida di assistere.

“It’s a kind of magic.”, cantavano i Queen e Freddie Mercury. Beh, qui la magia c’è tutta, dall’inizio alla fine. Per due ore di puro divertimento ed evasione assoluta, con uno spettacolo che non si vede tutti i giorni. Parliamo di Supermagic, lo show di magia e illusionismo giunto alla 22esima edizione, che quest’anno ha come filo conduttore “Elementi”, ovvero acqua, aria, terra e fuoco. E quest’anno per la prima volta l o show uscirà dalla città dove è nato, Roma, per fare tappa anche a Torino, città magica ed esoterica per antonomasia. Ogni anno lo spettacolo cambia e cambiano gli artisti: quest’anno sono 16 provenienti da sette Paesi, un sapore quindi molto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

