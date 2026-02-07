Il Barcellona si ritira ufficialmente dalla Superlega. La società catalana ha deciso di lasciare il progetto, segnando di fatto la fine dell’ambizioso torneo alternativo. L’annuncio arriva direttamente dalla dirigenza, con Laporta che ha firmato l’addio in modo definitivo.

Il progetto della Superlega perde il suo ultimo pilastro. Con una mossa che segna probabilmente la parola “fine” sull’ambizioso torneo alternativo, il Barcellona ha comunicato ufficialmente la propria uscita definitiva dalla competizione. Attraverso una nota formale inoltrata alla “European Super League Company”, il club catalano ha rescisso ogni legame con l’organizzazione fondata nel 2021. La decisione, ratificata dal presidente Joan Laporta, segue le avvisaglie dei mesi scorsi e lascia il Real Madrid di Florentino Perez come unica società superstite all’interno del progetto. Una scelta politica e strategica che sposta radicalmente gli equilibri del calcio continentale, sancendo la vittoria della linea diplomatica con gli organismi internazionali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Superlega, il Barcellona si ritira ufficialmente: Laporta firma l’addio

Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente la Superlega europea.

