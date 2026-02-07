Super Mario Galaxy – Il Film | nuove immagini rilasciate e nuovi easter egg da trovare!

Dopo il successo al botteghino dell’originale, che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, arrivano nuove immagini di Super Mario Galaxy – Il Film. La produzione svela dettagli e qualche easter egg nascosto, mentre i fan aspettano di scoprire cosa offrirà questa nuova avventura cinematografica.

Dopo che l’originale ha incassato ben 1,3 miliardi di dollari al botteghino, era scontato che il film Super Mario Bros. – Il Film avrebbe avuto un sequel. Tre anni dopo, il seguito è quasi pronto e Universal Pictures, Illumination e Nintendo sono pronte a portare la serie in un luogo che nessun fan avrebbe potuto prevedere. Nonostante le numerose possibilità offerte dal Regno dei Funghi che avrebbero potuto sicuramente essere sfruttate per un sequel, il seguito di Mario Bros. ci porta tra le stelle, con il film Super Mario Galaxy che riprende questo aspetto della tradizione del franchise, con ancora più sorprese senza dubbio in arrivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

