Super Bowl 2026 | chi gioca quando e dove vederla

La Super Bowl del 2026 si giocherà a San Francisco e si avvicina rapidamente. Manca poco più di un anno all’evento, e le squadre che si sfideranno sono già state annunciate. I tifosi cominciano a contare i giorni, mentre le strade della città si preparano a ospitare uno degli eventi sportivi più attesi al mondo.

San Francisco, 7 febbraio 2026 - Sono passati poco più di undici anni dall’intercetto di Malcolm Butler nei secondi finali del Super Bowl XLIX ai danni di Russell Wilson. Una giocata entrata nella storia, che chiuse quella finale nel modo più inatteso e ancora oggi discusso. Domenica 8 febbraio andrà in scena il secondo atto di quella rivalità: i Seattle Seahawks, campioni della NFC, sfideranno i New England Patriots, campioni della AFC, nella sessantesima edizione del Super Bowl. Una finale inattesa. Al Levi’s Stadium di Santa Clara, casa dei San Francisco 49ers, andrà in scena l’evento sportivo più atteso dell’anno negli Stati Uniti, con un Super Bowl che presenta forse le squadre meno pronosticate a inizio stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Super Bowl 2026: chi gioca, quando e dove vederla Approfondimenti su Super Bowl 2026 Australian Open 2026, quando gioca Sinner contro Gaston? Orario e dove vederla L'incontro tra Jannik Sinner e Gaston agli Australian Open 2026 è un evento atteso dagli appassionati di tennis. United Cup 2026: cos’è, come funziona e quando gioca l’Italia. Gironi, calendario e dove vederla La United Cup 2026 è un torneo di tennis che si svolge in Australia, coinvolgendo squadre miste di uomini e donne. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. GUIDA AL SUPERBOWL 2026 : Squadre , halftime-show e dove vederlo! Ultime notizie su Super Bowl 2026 Argomenti discussi: Super Bowl 2026, la guida: le squadre, lo stadio, le star dell'halftime show e dove vederlo in tv; Quando si gioca il Super Bowl 2026, dove vederlo in tv, data e ora italiana e chi canta all'Halftime Show; Super Bowl 2026, Patriots vs Seahawks: analisi, pronostico, orari italiani e dove vedere; Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX. Super Bowl 2026: scaletta dell'Half Time Show, ecco chi si esibisceIl Super Bowl 2026 è uno degli eventi più attesi di febbraio, in grado di fondere l'adrenalina pura del football americano con la spettacolarità delle più grandi produzioni musicali del pianeta. tag24.it Super Bowl 2026: chi gioca, quando e dove vederlaTutto sulla finalissima di football americano che si svolgerà nella notte tra domenica e lunedì ... msn.com Seahawks contro Patriots: torna domani negli Usa il Super Bowl. E ancora una volta nell'America di Donald Trump la politica è entrata a gamba tesa nell'evento sportivo con la presa di posizione del presidente contro la scelta di affidare lo spettacolo dell'half ti facebook Il Super Bowl quest'anno non si inginocchia a Trump e lui lo snobba: adesso aspetta le medaglie di Milano Cortina, in attesa di Mondiali di calcio e Olimpiadi di Los Angeles. Su @ilfoglio il mio racconto su sport e regime, una accoppiata con tanti precedenti st x.com

