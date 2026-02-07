Suono separato per app samsung | come funziona su android

Suono separato per app Samsung: come funziona su Android Su alcuni dispositivi Samsung, è possibile usare la funzione di suono separato per le app. Questa funzione permette di indirizzare l’audio di applicazioni diverse verso altoparlanti o cuffie differenti. Basta attivarla e scegliere quale app ascoltare dove, senza dover cambiare le impostazioni audio di tutto il telefono. Una funzione utile per chi usa più dispositivi audio contemporaneamente, ad esempio guardare un video con le cuffie e ascoltare musica con gli altoparlanti. Ecco come funziona e come si può attivare.

separate app sound rappresenta una funzione avanzata presente sui dispositivi samsung, che permette di indirizzare l'audio proveniente da specifiche applicazioni verso sorgenti diverse. questa possibilità offre un controllo mirato sull'audio, facilitando l'esperienza utente in contesti quotidiani e multimediali. separate app sound: funzionalità chiave e utilizzi. la funzione Separate App Sound consente di far uscire l'audio di determinate app da una sorgente diversa rispetto al resto del sistema. in pratica, è possibile far riprodurre la musica o l'audio di un'app su un altoparlante bluetooth o su cuffie, mentre notifiche e suoni di sistema seguono l'uscita principale del dispositivo.

