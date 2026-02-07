Studente con autismo non può partecipare ad attività sportiva finanziata con fondi ministeriali per mancanza del sostegno Una istruttrice lo farà volontariamente

Uno studente con autismo di Teramo non ha potuto partecipare ai corsi di sport del progetto CrescHandball perché la scuola non ha garantito il sostegno necessario. Un’istruttrice si è offerta di aiutarlo volontariamente, ma la situazione mette in luce ancora una volta le difficoltà di molti ragazzi con bisogni speciali nel partecipare a attività extrascolastiche.

Il punto di partenza è uno studente autistico che frequenta una scuola media di Teramo e che non ha potuto partecipare ai corsi sportivi del progetto CrescHandball. L'iniziativa, promossa da una associazione e finanziata con fondi ministeriali, non prevede risorse per l'assistenza dedicata. Senza copertura economica, la presenza di un supporto educativo non è stata possibile e il ragazzo è rimasto fuori dalle attività.

