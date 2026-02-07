Strategie e sostegno per le edicole della provincia

Agrigento si prepara a un momento importante per il futuro delle sue edicole. Oggi si tiene un confronto tra rappresentanti di Confcommercio e del sindacato dei giornalai (Snag), che discuteranno di strategie e aiuti concreti per sostenere questo settore. L’iniziativa nasce dall’esigenza di trovare soluzioni pratiche per le edicole della provincia, colpite da anni di difficoltà e cambiamenti nel mercato.

Agrigento è diventata oggi il palcoscenico di un confronto cruciale per il futuro delle edicole della provincia, un'iniziativa promossa da Confcommercio e dal sindacato nazionale autonomo giornalai (Snag). Si è tenuto, presso la sede agrigentina dell'associazione di categoria, un tavolo di lavoro che ha visto riuniti i vertici nazionali e provinciali per affrontare le sfide e individuare strategie concrete a sostegno di una categoria considerata fondamentale per il tessuto sociale ed economico del territorio. L'incontro, svoltosi in una giornata caratterizzata da nuvolosità e una probabilità di pioggia del 20%, ha rappresentato un tentativo di dare una risposta concreta alle crescenti difficoltà che le edicole stanno affrontando in un mercato in rapida evoluzione.

