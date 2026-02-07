Christophe Balet, nuovo responsabile della sicurezza a Crans Montana, è finito sotto inchiesta per la strage di Capodanno al locale “Le Constellation”. Balet non ha mai effettuato ispezioni al locale, come ammesso anche dal sindaco, e si è scoperto che non possiede il brevetto di prevenzione antincendio. La tragedia ha causato 41 vittime e più di 100 feriti.

Milano – Christophe Balet, responsabile per la sicurezza del Comune di Crans Montana a partire da maggio 2024, indagato per la strage di Capodanno nel locale “Le Constellation” nella quale sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, non solo non ha mai ispezionato il locale, circostanza più volte ammessa anche dal sindaco Nicolas Féraud, ma è anche risultato sprovvisto del brevetto di prevenzione antincendio. L’addetto, in passato anche a capo dei pompieri in alcune città del Vallese, ha seguito un corso di formazione, ma non ha mai superato l’apposito esame. Dall’interrogatorio dell’uomo reso davanti alla Procura di Sion, nell’affollata aula universitaria da 170 posti dove sono stati trasferiti gli interrogatori, si cristallizzano così nuove crepe nella gestione della sicurezza del comune svizzero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di Crans Montana, Le Constellation era fuori controllo: il software non aggiornato e il delegato alle ispezioni senza brevetto antincendio

Strage Crans-Montana/ Rose, vittima 18enne: Jessica Moretti non ha fatto niente, il sindaco…La strage di Crans-Montana a Storie Italiane con l'intervista esclusiva alla povera Rose, vittima 18enne dell'incendio del Le Constellation ... ilsussidiario.net

Strage Crans-Montana, morto un altro ragazzo: sale a 41 il bilancio delle vittimeA un mese dalla tragedia di Capodanno, deceduto in ospedale un 18enne svizzero. L’esperto: Tante famiglie lottano ancora con il dolore. Certe morti sono più difficili da accettare ... quotidiano.net

Sfila la delegazione svizzera, presente ai Giochi con ben 175 atleti. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I due hanno parlato anche della tragedia di Crans-Montana x.com

