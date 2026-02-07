Strage di Capodanno Parmelin a Meloni Con l' Italia ottima collaborazione nell' emergenza
Un incidente grave ha scosso il Capodanno in Svizzera, portando a un bilancio doloroso. Parmelin, parlando con Meloni, ha confermato che la gestione dell’emergenza è stata possibile grazie alla collaborazione con le autorità italiane. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un lavoro congiunto per affrontare la situazione.
"La gestione dell'emergenza è stata caratterizzata dalla collaborazione con le autorità italiane, anche a livello istituzionale". Lo ha affermato il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin in merito alla tragedia di Crans-Montana della notte di Capodanno. Oggi è intervenuto a margine di una conferenza stampa presso la Swiss Olympic House di Milano in occasione dei Giochi invernali. Ha ricordato i contatti intrattenuti con l'Italia, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrato a Milano alla cerimonia di apertura dei Giochi. "Mi ha detto di essere rimasto colpito dal lavoro svolto in Svizzera", ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Strage di Capodanno, rintracciato un italiano inserito nell’elenco dei dispersi dopo il rogo
Dopo il grave incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stato rintracciato e sta bene l’italiano che era stato segnalato come disperso.
Strage di Crans-Montana, Palazzo Chigi: “L’ambasciatore tornerà in Svizzera solo con piena collaborazione giudiziaria”
Il Palazzo Chigi ha annunciato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà nel paese solo dopo una piena collaborazione giudiziaria.
Il presidente svizzero Guy Parmelin visita i feriti al Niguarda. Le famiglie: «Chiediamo giustizia»Il presidente della Confederazione elvetica è a Milano per le Olimpiadi Milano-Cortina. La collaborazione dal punto di vista medico tra Italia e Svizzera è stata proficua. msn.com
Strage di Crans Montana, le Constellation era fuori controllo: il software non aggiornato e il delegato alle ispezioni senza brevetto antincendioI primi esiti delle indagini, l’istanza di ricusazione contro le procuratrici e le parole del presidente della Svizzera in visita al Niguarda: Solidarietà e sostegno alle vittime ... msn.com
La coppia indagata per la strage di Capodanno tenta una riconciliazione. Jessica Moretti, intercettata fuori dal commissariato di Sion: "Mai scappata con la cassa". Il 19 febbraio i magistrati italiani a Berna facebook
Crans Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime nella strage di Capodanno: morto un 18enne x.com
