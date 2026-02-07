Strage di Capodanno Parmelin a Meloni Con l' Italia ottima collaborazione nell' emergenza

Un incidente grave ha scosso il Capodanno in Svizzera, portando a un bilancio doloroso. Parmelin, parlando con Meloni, ha confermato che la gestione dell’emergenza è stata possibile grazie alla collaborazione con le autorità italiane. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un lavoro congiunto per affrontare la situazione.

"La gestione dell'emergenza è stata caratterizzata dalla collaborazione con le autorità italiane, anche a livello istituzionale". Lo ha affermato il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin in merito alla tragedia di Crans-Montana della notte di Capodanno. Oggi è intervenuto a margine di una conferenza stampa presso la Swiss Olympic House di Milano in occasione dei Giochi invernali. Ha ricordato i contatti intrattenuti con l'Italia, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrato a Milano alla cerimonia di apertura dei Giochi. "Mi ha detto di essere rimasto colpito dal lavoro svolto in Svizzera", ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dopo il grave incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stato rintracciato e sta bene l’italiano che era stato segnalato come disperso.

Il Palazzo Chigi ha annunciato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà nel paese solo dopo una piena collaborazione giudiziaria.

