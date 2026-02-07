Strade Sicure a Cassino le parole del Prefetto riaccendo il dibattito sulla sicurezza

Il Prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, ha annunciato che il programma “Strade Sicure” potrebbe estendersi anche a Cassino. La notizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, con la politica che torna a discutere delle misure da adottare per garantire più ordine nelle strade. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e gli esponenti locali.

L’apertura del Prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, all’estensione del programma “Strade Sicure” anche in provincia, con Cassino individuata come possibile punto di riferimento, riaccende il confronto politico sul tema della sicurezza urbana. Un tema che, nelle ultime settimane, è tornato con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Strade Sicure Cassino Strade di Foggia, il 2026 si apre con due tragedie: sicurezza e responsabilità al centro del dibattito A Foggia, l’inizio del 2026 è segnato da due incidenti stradali che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza delle strade. Gli studenti del Marconi Pieralisi e il progetto per le strade sicure Gli studenti del Marconi Pieralisi sono coinvolti nel progetto per le strade sicure di via Raffaello Sanzio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Strade Sicure Cassino Argomenti discussi: Cassino, il Prefetto spinge per Strade Sicure: e in città si accende lo scontro politico; Il prefetto Ranieri: Cassino merita più sicurezza e il presidio dell’Esercito; Sicurezza, il prefetto Ranieri: L’Esercito in campo contro la criminalità a Frosinone e Cassino; Cassino (FR) – Il prefetto Ranieri pronto ad affiancare l’esercito alle forze di polizia. Strade Sicure, quanti sono i militari utilizzati e cosa potrebbe cambiare in 12 domande e risposteÈ scontro nella maggioranza sull’operazione Strade Sicure. Da una parte Fratelli d’Italia, che con il ministro Guido Crosetto ha più volte messo in evidenza la necessità di far sì che i militari ... ilsole24ore.com Dietro il rafforzamento di Strade Sicure e l’annuncio dei 12mila carabinieri ausiliari si muove una strategia che parla di fine legislatura, compromessi interni e rapporti con la Lega. Una mossa che potrebbe cambiare il futuro dell’operazione senza aprire frattur facebook Nell'ambito del rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell'esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano. Allo stesso tempo, nel Decreto Sicurezza approvato ieri il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velociz x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.