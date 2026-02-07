Storia di Lucy Duff Gordon la scandalosa stilista sopravvissuta al Titanic

Lucy Duff Gordon, la stilista britannica famosa negli anni in cui il Titanic affondò, torna a far parlare di sé. La sua storia è fatta di successi, scandali e un passato pieno di dettagli sorprendenti. Soprattutto, la sua vita si intreccia con eventi tragici e momenti di grande celebrità, lasciando un segno indelebile nel mondo della moda e della società dell’epoca.

Tra «abiti emotivi» senza corsetto, scandali e lingerie smaliziata: ascesa e caduta della stilista che ha vestito un'intera epoca di It Girl. Dalle ragazze del West End al naufragio più famoso della storia.

