Steve McQueen auto e moto di un mito che non tramonta

La rassegna di Parigi ha reso omaggio a Steve McQueen, uno dei miti delle auto e moto da corsa. Un grande stand ha portato in mostra i mezzi che hanno fatto la storia dei film e delle competizioni, molti di questi appartenenti a un collezionista francese. La passione per le due e quattro ruote di McQueen emerge forte e viva ancora oggi.

Il mito di Steve McQueen continua a rimanere intramontabile. Nonostante siano passati 45 anni dalla sua prematura scomparsa, il ricordo dell'attore americano e delle sue imprese è scolpito in maniera indelebile nella memoria dei fan e lo stand a lui dedicato a Rétromobile 2026, preso d'assalto dai visitatori, ne è l'ennesima riprova. Alla rassegna parigina il ricordo delle sue imprese era affidato a una raccolta di auto, moto e manifesti delle sue pellicole più celebri appartenenti a un collezionista francese, con particolare riguardo per i film più legati alle sue imprese "motoristiche" come La Grande Fuga (1963) e Bullitt (1968).

