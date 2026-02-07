Stellantis nuove produzioni per il rilancio di Termoli

Stellantis conferma che a Termoli si continuerà a produrre. L’azienda ha annunciato che entro la fine del 2026 arriverà una nuova linea di produzione dedicata al cambio e-Dct. La notizia rassicura i lavoratori e rafforza l’impegno di Stellantis nel rilancio dello stabilimento. Nei prossimi anni, l’azienda investirà risorse per mantenere vivo lo stabilimento, che ha attraversato momenti difficili in passato. La produzione di questa nuova linea dovrebbe portare nuove opportunità di lavoro e confermare la presenza di Stellantis in quella zona.

“A Termoli Stellantis ha annunciato il 30 gennaio che l’arrivo della linea di produzione del cambio e-Dct è confermato entro la fine del 2026. Inoltre, è previsto un investimento sui motori Gse conformi alla normativa Euro 7, garantendone la piena utilizzabilità anche dopo il 2030 sia nella gamma di prodotti attuale che in quella futura. Come concordato un anno fa, queste misure mirano a sostenere il Made in Italy e a garantire il futuro dello stabilimento. Agli attuali dipendenti di Acc sarà offerta la continuità lavorativa all’interno di Stellantis”. E’ quanto sostiene Stellantis in una nota in merito alla decisione di Acc di interrompere il progetto della gigafactory a Termoli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Stellantis riapre la produzione di motori a Termoli.

