Stellantis così il green e il disastro Tavares bruciano 22 miliardi

La società Stellantis sta affrontando un momento difficile. I conti sono in rosso, con perdite che arrivano fino a 21 miliardi e un calo del 25% in Borsa in un solo giorno. La strategia green e l’investimento nell’elettrico non sembrano portare i risultati sperati, e il gruppo si trova a dover riorganizzare tutto come se fosse una start-up, non un gigante dell’auto.

Il conto della favola elettrica è arrivato, ed è salatissimo. Ventidue miliardi di oneri, perdite fino a 21 miliardi, dividendi azzerati, crollo in Borsa del 25% in una sola giornata e un gruppo costretto a reimpostarsi come se fosse una start-up allo sbando e non uno dei colossi mondiali dell'auto. Questo è il lascito di Carlos Tavares: un manager celebrato come visionario che ha confuso l'ideologia per strategia e l'ostinazione per lungimiranza. Tavares ha puntato tutto sull'auto elettrica con il fervore del convertito, ignorando segnali di mercato, resistenze dei consumatori, fragilità industriali e il fatto che l'Europa non controlla né le materie prime né la filiera tecnologica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stellantis, così il green e il disastro Tavares bruciano 22 miliardi Approfondimenti su Stellantis Tavares Il fallimento dell’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi Stellantis annuncia di aver perso 22 miliardi di euro a causa del fallimento dell’auto elettrica. Svolta Stellantis sull’elettrico, il passo indietro presenta un conto da 22 miliardi La casa automobilistica Stellantis cambia rotta sull’elettrico e annuncia un passo indietro che costerà circa 22 miliardi di euro. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Stellantis Tavares Argomenti discussi: Stellantis, così il green e il disastro Tavares bruciano 22 miliardi; Borse, settimana positiva per l'Europa. A Milano (+0,8%) sprofonda Stellantis; Stellantis ammette la catastrofe: così l’elettrico ha affossato l’azienda; Stellantis, Roberti: Segnali positivi. Di Lucente: Continuità produttiva oltre 2030. CROLLO STELLANTIS/ La sveglia per Italia e Ue dopo l’illusione greenIl tonfo di Stellantis in Borsa, causato dalle revisione dei target di elettrificazione, dice molto sul sogno green coltivato nell'Ue ... ilsussidiario.net Svolta Stellantis sull’elettrico, il passo indietro presenta un conto da 22 miliardiStellantis stima oneri per oltre 22 miliardi nel 2025 dopo il cambio di strategia che ha portato a rivedere la svolta verso l'elettrico. lanotiziagiornale.it Stellantis oggi segna -19%, un disastro annunciato. Da anni denunciamo nel disinteresse generale investimenti fantasma e produzione che crolla: 370mila veicoli in Italia contro 2,8 milioni in Spagna. Così nel 2027 non resterà una fabbrica attiva. Ci sono in gi facebook L’elettrico doveva salvare l’industria. Guardate quanti MILIARDI ha bruciato Stellantis ammette la catastrofe: così l’elettrico ha affossato l’azienda x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.