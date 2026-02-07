Statale Adriatica incidente | giovane soccorso dinamiche al vaglio e traffico rallentato

Questa sera sulla statale Adriatica, vicino a Porto San Giorgio, un ragazzino è stato soccorso dopo un incidente. I carabinieri stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, mentre il traffico si è rallentato notevolmente.

Un ragazzino è stato soccorso questo sabato sera sulla statale Adriatica, nei pressi di Porto San Giorgio, in seguito a un incidente le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle ore 20:00, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso per un giovane investito lungo la trafficata arteria. L’evento ha generato inevitabili ripercussioni sul flusso veicolare, con rallentamenti registrati nella zona dell’impatto mentre le forze dell’ordine si occupavano dei rilievi e della gestione del traffico. Le pattuglie della Polizia di Stato, immediatamente mobilitate, hanno raggiunto il luogo dell’incidente insieme ai volontari della Croce azzurra di Porto San Giorgio.🔗 Leggi su Ameve.eu

