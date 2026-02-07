Starlink è problema e soluzione insieme

Il ministero della Difesa ucraino ha portato a Elon Musk le prove di una violazione, portando il sistema di comunicazione satellitare Starlink al centro di un acceso dibattito. Da un lato, l’azienda si trova a gestire le critiche e le polemiche, dall’altro mostra come il servizio possa rivelarsi sia un aiuto prezioso che una fonte di complicazioni. La questione rimane aperta, mentre le autorità e gli esperti cercano di capire come muoversi tra i rischi e i benefici di questa tecnologia.

Kyiv ha ufficiliazzato che i terminali russi in Ucraina sono stati "isolati". Ma il caso dimostra che il colosso privato SpaceX si è trasformato in un asset fondamentale in grado di influenzare la politica internazionale Anche Starlink in Iran non funziona più. I “jammer” del regime e l'intervento di Musk In principio è stato il ministero della Difesa ucraino che si è presentato da Elon Musk con le prove di una violazione piuttosto clamorosa: i russi stavano usando Starlink, il servizio di internet satellitare creato dalla sua SpaceX, come strumento per indirizzare i loro droni contro gli obiettivi ucraini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

