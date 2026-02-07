Il ministero della Difesa ucraino ha portato a Elon Musk le prove di una violazione, portando il sistema di comunicazione satellitare Starlink al centro di un acceso dibattito. Da un lato, l’azienda si trova a gestire le critiche e le polemiche, dall’altro mostra come il servizio possa rivelarsi sia un aiuto prezioso che una fonte di complicazioni. La questione rimane aperta, mentre le autorità e gli esperti cercano di capire come muoversi tra i rischi e i benefici di questa tecnologia.

Kyiv ha ufficiliazzato che i terminali russi in Ucraina sono stati "isolati". Ma il caso dimostra che il colosso privato SpaceX si è trasformato in un asset fondamentale in grado di influenzare la politica internazionale Anche Starlink in Iran non funziona più. I “jammer” del regime e l'intervento di Musk In principio è stato il ministero della Difesa ucraino che si è presentato da Elon Musk con le prove di una violazione piuttosto clamorosa: i russi stavano usando Starlink, il servizio di internet satellitare creato dalla sua SpaceX, come strumento per indirizzare i loro droni contro gli obiettivi ucraini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Starlink è problema e soluzione insieme

Elon Musk ha spento i satelliti che guidano i droni di Putin; L'esercito russo non ha più Starlink; Cybersecurity spaziale: perché i satelliti sono le nuove infrastrutture critiche; Kiev Russia perde l'accesso a Starlink: droni e operazioni militari in tilt in Ucraina.

Questa volta sembra davvero che l'esercito russo in Ucraina non abbia più accesso a StarlinkSecondo il governo ucraino e alcuni account Telegram dal fronte, SpaceX avrebbe limitato il controverso utilizzo di Starlink all'esercito russo in Ucraina. Una mossa che potrebbe impattare sulle opera ... wired.it

L’esercito russo non ha più StarlinkIl sistema di comunicazioni satellitari di Elon Musk è fondamentale per le operazioni al fronte, e ora lo possono usare solo gli ucraini ... ilpost.it

