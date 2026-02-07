stanasel parla da sindaco belgiorno doppia azione forza italia va a cena

Il centrodestra si muove con diverse azioni: Stanasel parla da sindaco, Belgiorno fa doppia mossa e Forza Italia organizza una cena. Questa settimana, i leader locali si muovono sui rispettivi fronti mentre si avvicina il momento di unire le forze. Intanto, i cittadini aspettano di capire quale strada prenderà l’intera coalizione.

Centrodestra in movimento, ognuno con le proprie iniziative in attesa di tirare le fila tutti insieme. Claudiu Stanasel, dopo l’investitura di candidato a sindaco da parte del commissario toscano Andrea Crippa, come emerso su La Nazione, ha dato definitivamente addio alle possibilità di seguire Roberto Vannacci con il quale è rimasto in ottimi rapporti personali. Stanasel alla trasmissione di Tv Prato "Parliamoci chiaro" ha parlato da candidato sindaco in pectore promettendo il via libera al progetto stadio nei primi cento giorni se la giunta sarà di centrodestra con una "concessione a lungo termine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Lega annuncia ufficialmente Stanasel come candidato sindaco per le prossime amministrative a Prato.

Venerdì sera, Forza Italia ha organizzato una cena a Forlì alla quale hanno partecipato il sindaco Zattini e i primi cittadini di Predappio e Premilcuore, Canali e Baruffi.

