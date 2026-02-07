SS73 bis incidente con 4 auto | soccorsi e traffico in tilt nessun ferito grave

Questa mattina sulla SS 73 bis in direzione Fano si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro auto. La scena si è subito riempita di mezzi di soccorso, e il traffico si è bloccato completamente. Fortunatamente, nessuno si è fatto molto male, ma la viabilità è rimasta in tilt per diverse ore. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.

La paura ha dominato la mattinata di oggi sulla superstrada SS 73 bis in direzione Fano, a seguito di un incidente che ha visto coinvolte quattro auto. L'evento, verificatosi intorno alle 8:40, ha generato inevitabili disagi alla circolazione, sebbene fortunatamente non si siano registrati feriti gravi. La dinamica precisa dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma l'impatto ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Pesaro e Urbino e del personale sanitario del 118. L'incidente sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture stradali e la necessità di un approccio più olistico alla sicurezza, che tenga conto non solo delle condizioni fisiche delle strade, ma anche del comportamento umano e delle tecnologie disponibili per prevenire simili eventi.

