Spiagge priorità ai concessionari uscenti

Questa mattina, Fiba Confesercenti ha ribadito che le concessioni demaniali devono tornare ai concessionari uscenti. L’associazione insiste perché l’assegnazione avvenga senza ritardi e secondo le regole già stabilite. La questione delle spiagge resta calda, con molti operatori pronti a riprendere il loro lavoro e altri che aspettano di conoscere i prossimi passi delle autorità.

"Il principio che muove Fiba Confesercenti, prioritariamente, è quello di veder riassegnate le concessioni demaniali ai concessionari uscenti". Questo uno dei passaggi chiave del comunicato diffuso dal sindacato balneari dell’associazione di categoria al termine dell’assemblea che si è svolta giovedì. Obiettivo dell’appuntamento era avere il quadro aggiornato sulla legge Bolkestein. Come prima cosa Confesercenti ha informato i presenti della costituzione di un ufficio bandi, "strutturato e funzionale al lavoro che sarà da seguire per i concessionari demaniali". Sono state illustrate le prime indicazioni sulle procedure operative che la delibera di giunta del 23 dicembre 2025 ha, per la prima volta, "dettato alla categoria, indicando elementi concreti per la partecipazione alle evidenze pubbliche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il governo regionale siciliano ha stanziato cinque milioni di euro per migliorare l'accessibilità e i servizi delle spiagge.

