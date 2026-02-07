Spezia Voglia di rivalsa e ’fame’ di punti | Più concreti e pronti a sfruttare gli spazi

Roberto Donadoni chiede ai suoi di mettere da parte le scuse e di tornare a vincere. Dopo la sconfitta di Genova, lo Spezia vuole subito riscatto. Il tecnico ha detto che serve più concretezza e che la squadra è pronta a sfruttare ogni occasione per fare punti. Oggi i liguri affrontano l’Entella, e l’obiettivo è riprendere la marcia.

Voglia di rivalsa dopo la sconfitta beffarda di Genova e necessità di tornare subito a fare punti. Sono questi i temi affrontati da Roberto Donadoni alla vigilia di Spezia-Entella, in programma oggi 19.30 allo stadio Picco, snodo fondamentale per le ambizioni salvezza degli aquilotti. C’è stata la giusta risposta della squadra dopo il ko contro la Sampdoria? "Abbiamo lavorato bene anche se il tempo è stato inclemente. C’era la consapevolezza di aver fatto una buona gara senza raccogliere nulla, quindi dobbiamo essere bravi a incanalare l’energia per domani ed essere più concreti". Quanto ha pesato la sconfitta maturata nei minuti finali? "È quello che è successo anche in altre occasioni: non bisogna perderla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia Voglia di rivalsa e ’fame’ di punti: "Più concreti e pronti a sfruttare gli spazi" Approfondimenti su Spezia Entella Siena, Conti: "Tanta voglia di rivalsa. I play-off sono un obiettivo possibile" Andrea Conti, giocatore del Siena, esprime la determinazione della squadra nel raggiungimento dei play-off, considerati un obiettivo realistico. Dionigi ottimista dopo il mercato: "C’è aria nuova e voglia di rivalsa" Mister Dionigi si mostra ottimista dopo aver concluso il mercato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Spezia Entella Argomenti discussi: Le parole di Donadoni: Non dobbiamo prendere quei gol, vedo una squadra con voglia di rivalsa; Don Bosco, Otgiau suona la carica: Nel derby vogliamo una risposta di carattere; Lazio, Pellegrini: Abbiamo tanta voglia di rivalsa. Come vivo questo momento da tifoso?...; Lazio, Pellegrini: Abbiamo tanta voglia di rivalsa. Come vivo questo momento da tifoso?... "VEDO UNA SQUADRA CON VOGLIA DI RIVALSA" Le parole di mister Donadoni alla vigilia della gara contro l'Entella Spezia Calcio facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.