Spezia-Entella 1-1 | la rovesciata di Artistico poi Cuppone la pareggia

La partita tra Spezia e Entella termina 1-1, con un finale tutto sommato giusto. Lo Spezia segna con una rovesciata di Artistico, ma Cuppone risponde e pareggia i conti. La squadra di casa ha giocato in superiorità numerica per circa 30 minuti, ma non è riuscita a sfruttarla a dovere. Finisce così, con un punto che lascia un po’ di amaro in bocca ai liguri.

La Spezia, 7 febbraio 2026 – Non va oltre il pareggio lo Spezia contro l'Entella al Picco, nonostante l'avversario giochi due terzi della gara in inferiorità numerica. Dopo il vantaggio di Artistico, ci pensa Cuppone a ristabilire la parità. Donadoni sceglie gli stessi dello scorso derby, cambiando Adamo con Aurelio. Passano solo 70 secondi e l'arbitro assegna un calcio di rigore allo Spezia per un fallo di Marconi (ammonito) su Di Serio, però il Var mostra che la manata sul volto dell'attaccante avviene fuori area e quindi c'è solo un calcio di punizione che batte Valoti e Colombi para centralmente (con la barriera che si apre).

