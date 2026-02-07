Il mondo dello speed skating si gioca tutto su tre abilità fondamentali: la velocità, la precisione e il controllo del corpo. Gli atleti devono muoversi a velocità elevate, mantenendo una stabilità che sembra quasi perfetta. Un esperto spiega che per arrivare ai livelli più alti, bisogna allenarsi duramente su questi tre aspetti, perché sono determinanti per ottenere risultati importanti sulla pista.

Sulla pista di ghiaccio, dove si viaggia oltre i 50 kmh su una lama larga pochi millimetri, la differenza tra un buon atleta e uno olimpionico non è solo questione di talento. Simone Pelligra, professore di Scienze motorie, individua tre abilità fondamentali che si traducono in armonia del movimento. Qui, la velocità è figlia della qualità del gesto. Leggi anche: Francesca Lollobrigida, i segreti dell'oro. Festa di compleanno unica col piccolo Tommaso in braccio Nel pattinaggio di velocità l’atleta lavora quasi sempre in appoggio su una sola gamba, con il busto inclinato in avanti e il baricentro molto basso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Speed skating: le 3 skill indispensabili del pattinaggio di velocità

La squadra italiana di speed skating si prepara a scendere in pista per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma ancora non si sa se potrà fare bottino di medaglie.

