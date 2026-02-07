Spari per strada nella notte a Cologno | panico tra i cittadini ma era tutto uno scherzo

Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, a Cologno al Serio, la paura ha attraversato le strade. Un giovane di 20 anni ha sparato alcuni colpi di pistola in piena strada, facendo scattare l’allarme tra residenti e passanti. Le chiamate al 112 si sono moltiplicate, tutti impauriti dal rumore dei colpi. Poi si è scoperto che si trattava di uno scherzo di pessimo gusto, ma il disagio e il panico sono rimasti.

Cologno al Serio. Uno scherzo di pessimo gusto ha generato il panico nella notte del 29 gennaio. Un 20enne impugnando una pistola, ha esploso alcuni colpi di arma dia fuoco sulla pubblica via, generando allarme tra i cittadini e numerose segnalazioni pervenute al 112. I Carabinieri della Stazione di Urgnano hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore della presunta azione di fuoco. Nella stessa giornata, grazie ai filmati acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza urbana che avevano ritratto il giovane intento ad esplodere dei colpi in direzione di un altro uomo a bordo di un’autovettura, entrambi i protagonisti sono stati identificati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Cologno al Serio

