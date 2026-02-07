Spari contro il generale-spia russo Stillicidio Ue infinito | nuove sanzioni

Un uomo è stato ferito a Mosca: si tratta di Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa. I dettagli sulla sparatoria sono ancora pochi, ma l’incidente riaccende le tensioni tra Russia e Occidente. Nel frattempo, l’Unione Europea non molla e prepara il 20° pacchetto di sanzioni, puntando a restringere ulteriormente le possibilità di elusione. La situazione resta calda e tutto lascia pensare che le tensioni tra le parti aumenteranno nei prossimi giorni.

Ferito a Mosca Alekseyev, vice capo dell'intelligence militare. Bruxelles propone il 20° pacchetto: ipotesi stretta all'elusione. Il Cremlino agli States: «Coinvolgere pure Francia e Uk nei negoziati sul trattato nucleare Start». All'indomani dei colloqui trilaterali di Abu Dhabi, definiti dal Cremlino «costruttivi e complessi», un attentato contro il numero due dei servizi di intelligence militare russa ha rischiato di incrinare l'attività diplomatica.

