La Lazio gioca meglio di quanto dica la classifica, secondo l’allenatore Spalletti. In una conferenza stampa, il tecnico della Juventus si è invece soffermato sul rinnovo di Yildiz, definendolo

Il tecnico della Juve: "Rinnovo Yildiz? Bellissimo averlo in squadra per tanti anni". TORINO - "Ci vogliono calciatori forti che abbiano personalità e siano a livello e nelle condizioni di far giocare la squadra per puntare a obiettivi importanti. L'allenatore è importante, ma poi sono i ragazzi in campo e le loro doti a fare le fortune di un club". Così Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani alle 20.45. "La Lazio è in continuo movimento, una squadra di palleggio: sapersi adattare a scenari che cambiano sempre è una caratteristica importante - spiega il mister dei bianconeri, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta -. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "La Lazio gioca meglio di quanto dice la classifica"

Questa sera all’Allianz Stadium si gioca una partita importante tra Juventus e Lazio.

