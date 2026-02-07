Spalletti elogia Kelly | È un calciatore fortissimo e completo Ha una castagna su punizione vogliamo fargliene battere qualcuna…

Domani, alla vigilia della partita tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti ha speso parole di elogio per il suo giocatore Kelly. In conferenza stampa, il tecnico toscano ha definito Kelly un calciatore fortissimo e completo, sottolineando anche la sua potenza su punizione e la volontà di farlo tirare più spesso. Parole che testimoniano la fiducia di Spalletti nel suo attaccante e la volontà di sfruttare al massimo le sue qualità in vista della sfida.

Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra la Juve e la Lazio ha parlato anche di Kelly con frasi davvero molto belle. Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Lazio c’è anche stata anche la possibilità di analizzare le prestazioni di Kelly. E le parole rilasciate da Spalletti confermano come il tecnico ha molta fiducia nei confronti dell’inglese. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE KELLY –   «È un calciatore fortissimo. Per ora usa una percentuale bassa delle potenzialità che ha. Lui crediamo sia solo mancino ma sa usare anche il destro benissimo. Ha qualità nelle scelte di passaggi quando esce dal reparto e si crea possibilità di giocare con la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

