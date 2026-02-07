La tempesta Leonardo non si ferma e continua a colpire la Spagna. Le immagini mostrano paesaggi devastati, con strade allagate e case evacuate in fretta. Le autorità sono in allerta, chiedendo alla popolazione di restare prudente e di seguire le indicazioni. La situazione resta critica in molte zone, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in salvo chi si trova in pericolo.

La tempesta Leonardo ha continuato a imperversare sulla penisola iberica, provocando inondazioni ed esondazioni, mentre migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case in Spagna e Portogallo. Nella regione dell’ Andalusia, nel sud della Spagna, circa 7.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. Venerdì la polizia spagnola ha dichiarato di aver trovato un corpo a 1.000 metri di distanza dal luogo in cui mercoledì era scomparsa una donna, caduta in un fiume nella provincia di Malaga mentre cercava di salvare il suo cane. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, la tempesta Leonardo non rallenta la sua corsa: le immagini della devastazione

Approfondimenti su Tempesta Leonardo

Una forte tempesta, chiamata Leonardo, sta causando danni in Andalusia, nel sud della Spagna.

Ultime notizie su Tempesta Leonardo

