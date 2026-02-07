Southeast Poland airspace closed due to ‘unplanned military activity’ FlightRadar24 says

L’aria sopra il sud-est della Polonia è stata chiusa di nuovo nelle ultime ore. FlightRadar24 segnala che la decisione è stata presa a causa di “attività militari non pianificate”. La situazione è in evoluzione e le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali.

Feb 7 (Reuters) - Airspace in Southeastern Poland has been closed again in recent hours due to “unplanned military activity”, FlightRadar24 said on Saturday. Lublin Airport is not accessible due to the military activity involving NATO aircraft operating in the area, the flight tracking service posted on X. Eastern Poland’s Rzeszow and Lublin airports suspended operations for a time last month, citing routine operations and no threat to Polish airspace. Il 7 febbraio (Reuters) - Lo spazio aereo della Polonia sudorientale è stato nuovamente chiuso nelle ultime ore a causa di “attività militari non pianificate”, ha dichiarato sabato FlightRadar24. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Southeast Poland airspace closed due to ‘unplanned military activity’, FlightRadar24 says Approfondimenti su Poland Airspace US, Russia to reestablish high level military-to-military dialogue, US military says Questa mattina, il Pentagono ha annunciato che Stati Uniti e Russia riprenderanno i contatti militari a livello alto. Paris’ Louvre museum closed on Monday due to strike Il museo del Louvre a Parigi sarà chiuso lunedì a causa di uno sciopero del personale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Russia Vs Nato: Poland Briefly Closes Airspace, Nato's ‘Unplanned Military Activity’ | Originals Ultime notizie su Poland Airspace Southeast Poland airspace closed due to 'unplanned military activity', FlightRadar24 saysFeb 7 (Reuters) - Airspace in Southeastern Poland has been closed again in recent hours due to unplanned military activity, FlightRadar24 said on Saturday. Lublin Airport is not accessible due to ... msn.com Southeast Poland airspace closed due to ‘unplanned military activity’Soldiers walk next to a site where a roof of a house was destroyed, after Russian drones violated Polish airspace during an attack on Ukraine, with some being shot down by Poland with the backing from ... brecorder.com Beautiful Gdansk, Poland before the big freeze on the river, Fabulous city and great memories in Poland facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.