Andrea Sottil torna a parlare del suo Modena e si sbilancia sui piani futuri. Il tecnico vuole riprendersi il 'Braglia' e mette in chiaro che la squadra non dipende da Massolin. La sfida contro la Sampdoria, pur importante, passa in secondo piano rispetto alle mosse di mercato e alle modifiche tattiche, come il ritorno alle due punte e il ruolo più arretrato di Massolin. Domani, più di tutto, ci sarà da seguire come questi cambiamenti influiranno sulla prestazione della squadra.

Più che della sfida con una Sampdoria estremamente cambiata nella sessione invernale di mercato (attesi oltre 11mila tifosi), il leit motiv della consueta conferenza stampa della vigilia di Andrea Sottil si indirizza inizialmente sulle operazioni che hanno regalato un Modena più votato alle due punte e con un Massolin arretrato sul centrocampo. "Partiamo dal presupposto che non siamo Massolin dipendenti, questo vorrei che fosse chiaro. È un giocatore importante, che ha caratteristiche ottime, come ottime sono quelle di altri compagni che lui invece non ha. È aperto tutto tatticamente, abbiamo cinque attaccanti con appunto Yanis che può anche giocare sotto punta, per cui ogni progetto è valido". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sottil vuole riprendersi il ’Braglia’: "E non siamo Massolin dipendenti"

