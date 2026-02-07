Sosta e viabilità le richieste Cgia al sindaco

Durante un’assemblea con l’amministrazione comunale e le imprese, Confartigianato ha portato sul tavolo diverse richieste legate alla viabilità e alla sosta. Si discute della sistemazione del lungomare Marconi, del doppio senso di marcia su Leonardo Da Vinci, del contenimento dei costi dei parcheggi e di nuovi stalli. Inoltre, si è parlato della realizzazione di una ciclovia turistica per favorire il turismo e la mobilità sostenibile.

Il progetto di sistemazione del lungomare Marconi, il doppio senso di marcia sul lungomare Leonardo Da Vinci; il contenimento del costo dei parcheggi e la realizzazione di nuovi stalli, la ciclovia turistica sono stati i temi trattati durante l'assemblea organizzata da Confartigianato con amministrazione comunale e imprese. Progetti su cui l'associazione di categoria ha prestato molta attenzione. "Il confronto costante con l'amministrazione e la certezza dei tempi dei lavori – dichiarano Muscellini e Giuliani – rappresentano condizioni fondamentali per conciliare la realizzazione delle opere pubbliche con le esigenze delle imprese, in particolare in periodi cruciali come l'estate, ed evitare che abbiano un impatto negativo sull'attività economica del territorio".

