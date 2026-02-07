I lavoratori della Galleria D’Azeglio si sono rivolti alle autorità per denunciare un aumento di bivacchi e spaccio nelle aree davanti al Comune e al Commissariato di polizia. Dopo i commercianti, ora anche i dipendenti degli uffici chiedono interventi immediati per fermare la situazione che rischia di diventare insostenibile.

Dopo i commercianti della galleria D’Azeglio a lamentare spaccio e bivacchi davanti a Comune e al Commissariato di polizia sono i professionisti del palazzo degli uffici. Avvocati, commercialisti, architetti e altre figure professionali ma anche numerosi condomini denunciano che in galleria, il tratto che congiunge via Roma a piazza 2 Giugno, una situazione ormai insostenibile. Ragazzini e ragazzi seduti sulle scale che per passare è necessario scavalcarli, avanzi di cibo ovunque, bottiglie di alcolici, cicche e urina sono solo alcuni dei problemi lamentati da chi abita o lavora nel mega condominio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos dalla Galleria D’Azeglio: "Noi, ostaggio dei balordi"

