Questa mattina a Oberjoch, in Germania, Sophie Mathiou ha conquistato un posto sul podio nel gigante di Coppa Europa. L’Italia si conferma protagonista, con molte altre atlete nella top10. La gara ha mostrato il buon stato di forma delle sciatrici italiane, pronte a puntare in alto anche nelle prossime competizioni.

C’è tanta Italia nella top10 del primo gigante di Oberjoch (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista teutonica il successo è andato alla svizzera Dania Allenbach che, prima già al termine della manche iniziale, ha chiuso con il tempo complessivo di 1:46.84 con appena 6 centesimi di vantaggio sulla nostra Sophie Mathiou che, undicesima a metà gara, ha messo in scena una splendida rimonta. Completa il podio la svedese Hilma Loevblom con un distacco di 27 centesimi dalla vetta, davanti alla connazionale Sophie Nyberg, quarta a 67 centesimi. Si mangia le mani, invece, Ambra Pomarè che, seconda al termine della prima manche, scivola di tre posizioni ed è quinta a 73 centesimi dalla vettal Sesta posizione per Alice Pazzaglia a 76 centesimi di distacco, quindi settima Tatum Bieler a 80 con quattro azzurre nelle prime 7 posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sophie Mathiou a podio nel gigante di Oberjoch di Coppa Europa. Tanta Italia nella top10

Approfondimenti su Oberjoch Germania

Laura Steinmair si è distinta nel gigante di Sestriere, conquistando un posto sul podio nella tappa di Coppa Europa.

Ultime notizie su Oberjoch Germania

