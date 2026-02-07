Sono pesante? | Brignone racconta l' esperienza da portabandiera alle Olimpiadi

Federica Brignone ha portato il tricolore alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante la cerimonia di apertura, la sciatrice ha sfilato con orgoglio come uno dei quattro portabandiera italiani. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tutti, mentre si preparava a vivere un’esperienza unica.

Federica Brignone è stata una dei quattro portabandiera dell'Italia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. "E' stata una delle emozioni più forti della mia vita. Un'emozione fortissima. Non me lo ero immaginato prima, cerco di vivere nel 'qui e ora'. Non mi ero immaginata il momento, volevo solo viverlo senza avere troppe aspettative. Per me è stata un'emozione veramente gigante", ha detto la "tigre" di La Salle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Italia ha ufficialmente annunciato i portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia si prepara a vivere l’appuntamento con le Olimpiadi Invernali 2026, che prenderanno il via il 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura a San Siro.

