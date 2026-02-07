Sondaggi politici Meloni sfiora il 30% mentre Schlein e Conte resistono

I sondaggi politici di questa settimana mostrano che Giorgia Meloni si avvicina al 30% nei consensi, anche se non riesce a superarlo. Fratelli d’Italia resta stabile, con lievi variazioni rispetto alle settimane precedenti. Schlein e Conte, invece, tengono bene il passo, resistendo alle fluttuazioni e mantenendo le loro posizioni. La campagna elettorale si fa sempre più serrata, ma ancora nessuno sembra in grado di cambiare significativamente gli equilibri.

I sondaggi elettorali mostrano come Fratelli d’Italia continui a orbitare attorno al 30% delle preferenze, salendo di poco o scendendo di poco settimana dopo settimana. Oggi il partito della premier Giorgia Meloni vale il 29,9% delle preferenze, avendo perso il -0,1%. Lo stesso vale per le forze politiche che occupano il secondo e il terzo gradino del podio: il Partito Democratico di Ely Schlein cala del -0,2% andando al 22% mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cala del -0,1% andando al 12,2%. Chi sale e chi scende nei sondaggi elettorali. Sul fronte dei sondaggi elettorali, quello in corso sembra un periodo per lo più interlocutorio: la maggior parte delle forze politiche è in lieve calo, con tre sole eccezioni (FI, IV e NM). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un rafforzamento di Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 30,2%, segnando un incremento dello 0,6%.

