Sommer non da escludere la sua permanenza come secondo portiere

La stagione di Yann Sommer non convince più come prima. Il portiere svizzero ha mostrato un calo di rendimento e le sue prestazioni sono sotto osservazione. Non è ancora da escludere che possa restare come secondo portiere, ma la sua posizione in squadra è a rischio.

La stagione di Yann Sommer fino ad oggi ha mostrato un evidente calo di rendimento rispetto agli standard altissimi a cui aveva abituato. Il valore del portiere svizzero non è in discussione: resta uno dei migliori interpreti del ruolo dell’ultimo decennio. Tuttavia, l’Inter ha bisogno di certezze continue tra i pali e le prestazioni recenti hanno inevitabilmente aperto riflessioni sul futuro della porta nerazzurra. Il destino di Sommer è oggi strettamente intrecciato a quello di Josep Martinez. Secondo l’Interista, il portiere spagnolo starebbe valutando un possibile ritorno in patria. Uno scenario che, se confermato, costringerebbe l’Inter a rivedere i propri piani: non più la ricerca di un solo nuovo titolare, ma la necessità di intervenire con decisione su due portieri.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il portiere dell’Inter, Sommer, rivolge un messaggio ai tifosi in vista del 2026.

Durante la partita tra Pisa e Inter a San Siro, Sommer ha commesso un errore che ha contribuito al gol di Moreo, portando il Pisa in vantaggio.

TS - Sassuolo-Inter, Chivu rilancia tanti titolari. Da non escludere la conferma di Josep Martinez tra i paliNell'Inter tornano in campo i titilarissimi. Dopo l'ampio turnover in Coppa Italia, Chivu domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo si affiderà di nuovo ai big che avevano riposato in settimana. Lo co ... msn.com

La partita #InterPisa finita 6-2 ha lasciato gioie e dolori in casa nerazzurra. Tra quest’ultimi le prestazioni di #LuisHenrique e #Sommer. Sul portiere svizzero ha risposto il nostro opinionista, sconsigliando a #Chivu di escludere il n. 1 dell’Inter dai titolari. facebook