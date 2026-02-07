Somma Vesuviana in lutto per la morte di Giuliano Cefalo | aveva 32 anni

La comunità di Somma Vesuviana piange la perdita di Giuliano Cefalo, un giovane imprenditore di 32 anni. È morto improvvisamente mentre faceva sport, lasciando tutti senza parole. La notizia si è diffusa rapidamente, e amici e parenti si stringono intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Somma Vesuviana è sconvolta dalla prematura scomparsa di Giuliano Cefalo, giovane imprenditore di 32 anni, stroncato da un improvviso malore mentre praticava attività sportiva. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, e la notizia si è diffusa rapidamente in mattinata, attraverso un tam tam sui social che ha gettato nello sgomento l’intera comunità. Grande appassionato di tennis, sport e viaggi, Giuliano era molto conosciuto e stimato. Lascia nel dolore i genitori, la sorella e la compagna. Numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati alla madre Maria Pangiroli, segretaria cittadina del Partito Socialista Italiano, da anni impegnata nel sociale e nella politica locale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

