Il turismo in Versilia riparte forte, con più di tre milioni di visitatori finora. La conferenza dei sindaci si è riunita alla Galleria d’Arte Moderna per fare il punto. Viareggio, che presiede l’ambito turistico, ha confermato una stagione positiva, grazie a sole, mare e grandi eventi che attirano turisti da tutta Italia.

Viareggio, 7 febbraio 2026 – Gode di buona salute il comparto turistico della Versilia. E’ quanto emerso dalla Conferenza dei sindaci dell’ambito Turistico Versilia che vede Viareggio alla presidenza e che si è riunita per la prima volta alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Viani. Nel corso della riunione è stato presentato il quadro aggiornato sull’ andamento dei flussi turistici dei primi undici mesi del 2025 e l’approvazione il nuovo Piano Operativo 2026–2027, che definisce la strategia integrata di sviluppo della destinazione per i prossimi anni. Durante la seduta è emerso come la Versilia stia attraversando una fase di consolidamento e crescita, confermata dai dati elaborati dal Centro Studi Turistici su base Ufficio Statistica del Comune di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sole, mare e grandi eventi. Piace la formula Versilia: oltre tre milioni di presenze

Nel 2025, il Polo EUR ha registrato un record di oltre 1,5 milioni di presenze, segnando un incremento del 50% rispetto all’anno precedente.

Nel 2025 Riccione conferma il suo ruolo di destinazione turistica preferita, con oltre 3,4 milioni di presenze nei primi dieci mesi, in aumento del 2,43%.

