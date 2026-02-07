Sogno Georgiano limita l’autonomia universitaria per neutralizzare il dissenso

Da più di 400 giorni, migliaia di persone si radunano davanti al Parlamento di Tbilisi. Vogliono nuove elezioni, la libertà dei prigionieri politici e che il Paese segua la strada europea. La protesta non si ferma, nonostante le restrizioni che limitano l’autonomia universitaria e cercano di zittire il dissenso.

Da oltre quattrocento giorni consecutivi, migliaia di cittadine e cittadini georgiani manifestano davanti al Parlamento di Tbilisi, chiedendo nuove elezioni, la liberazione dei prigionieri politici e il rispetto del percorso europeo del Paese. A queste rivendicazioni si è aggiunta, nelle ultime settimane, una protesta sempre più ampia contro la riforma dell’istruzione approvata dal Parlamento, a guida Sogno Georgiano, una riforma che molti osservatori considerano parte integrante di un più generale arretramento democratico. La riforma dell’istruzione generale e universitaria, approvata con procedure accelerate e senza un reale coinvolgimento della comunità accademica, ridisegna profondamente il sistema educativo georgiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

