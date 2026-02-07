Sogno Georgiano limita l’autonomia universitaria per neutralizzare il dissenso

Da più di 400 giorni, migliaia di persone si radunano davanti al Parlamento di Tbilisi. Vogliono nuove elezioni, la libertà dei prigionieri politici e che il Paese segua la strada europea. La protesta non si ferma, nonostante le restrizioni che limitano l’autonomia universitaria e cercano di zittire il dissenso.

Da oltre quattrocento giorni consecutivi, migliaia di cittadine e cittadini georgiani manifestano davanti al Parlamento di Tbilisi, chiedendo nuove elezioni, la liberazione dei prigionieri politici e il rispetto del percorso europeo del Paese. A queste rivendicazioni si è aggiunta, nelle ultime settimane, una protesta sempre più ampia contro la riforma dell’istruzione approvata dal Parlamento, a guida Sogno Georgiano, una riforma che molti osservatori considerano parte integrante di un più generale arretramento democratico. La riforma dell’istruzione generale e universitaria, approvata con procedure accelerate e senza un reale coinvolgimento della comunità accademica, ridisegna profondamente il sistema educativo georgiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

In Consiglio regionale, Stefani ha ribadito che l’autonomia non limita le libertà, ma le amplia.

L'opposizione georgiana è in galeraSogno georgiano, il partito al governo in Georgia, ha arrestato e condannato a sette mesi di prigione l’ex presidente della commissione parlamentare su Difesa e Sicurezza, Givi Targamadze, che è ... ilfoglio.it

Come il Sogno georgiano si sta trasformando in un incubo europeoIl Paese caucasico, dopo un avvicinamento all’UE, torna ad agitare Bruxelles. Ed è attraversata da una lotta interna che si inserisce nel braccio di ferro tra Occidente e Russia. La Georgia è di nuovo ... lettera43.it

Oggi abbiamo ascoltato la voce di chi ha subito la repressione del governo di “Sogno Georgiano”. Oggi abbiamo ricordato che in Georgia da più di 400 giorni si manifesta con nonviolenza per la libertà e la democrazia. Dobbiamo imparare molto, da loro x.com

In #Georgia continuano le #proteste pro-europee davanti al Parlamento di Tbilisi, in corso da oltre 420 giorni, mentre cresce lo scontro interno sullo stato della #democrazia e delle #libertà fondamentali. Il partito Sogno Georgiano è accusato di #filorussismo, s facebook